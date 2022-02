The Voice 2022 - Ce visage vous rappelle quelqu'un ? C'est normal... - Auditions à l'aveugle

Caroline est révélée au grand public à l’âge de 11 ans lorsqu’elle participe àun télé-crochet… et sa vie change ! Très vite, elle intègre pendant plusieurs années la troupe de la comédie musicale « Robin des Bois » et vit de sa passion ! Mais il y a quelques années, elle décide de mettre sa carrière entre parenthèses pour fonder une famille. Elle est maintenant l’heureuse mamand’une petite fille de 3 ans. Elle remonte sur scène car c’est ce qu’il lui manque pour être totalement épanouie. The Voice est pour elle une renaissance en tant que femme et chanteuse. Ce soir, elle a décidé de revisiter un titre d'Irène Cara : What a feeling. Les coachs seront-ils au rendez vous ? Extrait de The Voice du 26 février 2022