The Voice 2022 – Caroline chante "Without you" de Mariah Carey (Finale)

Pour sa finale, Caroline Costa de la Team Marc Lavoine, a choisi un titre de Mariah Carey : « Without You ». Caroline est révélée au grand public à l’âge de 11 ans lorsqu’elle participe à un télé-crochet… et sa vie change. Elle intègre pendant plusieurs années la troupe de la comédie musicale « Robin des Bois » Mais il y a quelques années, elle décide de mettre sa carrière entre parenthèses pour fonder une famille. Elle est maintenant l’heureuse maman d’une petite fille de 3 ans. Elle remonte sur scène car c’est ce qu’il lui manque pour être totalement épanouie. EXTRAIT The Voice, la Finale, du 21 mai 2022