The Voice 2022 - Caroline Costa, Loris et Marc Lavoine chantent "Nos plus belles années" de Grand Corps Malade et Kimberose (Demi-finale)

Qui de Loris ou Caroline Costa ira en finale dans la Team Lavoine ? Avant de connaitre le choix du public, Loris, Caroline et Marc Lavoine vont interpréter le duo de Grand corps malade et Kimberose : « Nos plus belles années ». EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022