The Voice 2022 - Charles Kaylan chante "Bruises" de Lewis Capaldi - Auditions à l'aveugle

Charles Kaylan est originaire de Côte d’Ivoire, et a emménagé en Italie pour ses études. S’il chante depuis son enfance, il n’a jamais pris de cours de chant. Il a appris à maitriser sa voix en autodidacte. Il vit aujourd’hui de la musique en participant à des évènements privés, mais voudrait passer à la vitesse supérieure et avoir une vraie carrière solo ! En participant à The Voice, il réalise un rêve d’enfant. Conscient que la compétition sera rude, il est prêt à tout donner pour voir les 4 coachs se retourner. Ce soir, il interprète un titre de Lewis Capaldi : 'Bruises". Extrait des auditions à l'aveugle du 26 février 2022.