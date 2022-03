The Voice 2022 - Chérine chante "Drivers License" de Olivia Rodrigo - Auditions à l'aveugle

Cherine vient d'Anvers, en Belgique. Elle interpréte ce soir un titre d'Olivia Rodrigo : 'Drivers License". Les téléspectateurs de The Voice connaissent Chérine. Notre talent s'est déjà présentée aux auditions à l'aveugle en 2019. Chérine fait son retour sur le plateau de The Voice après sa première participation en 2019. Si aucun coach ne s’était retourné à l’époque, elle relativise et ne retient que du positif de cette expérience. Mais elle ne baisse pas les bras pour autant et continue de croire en elle. Trois ans plus tard, elle revient pour tenter une nouvelle fois sa chance… bien déterminée à voir ces fauteuils se retourner. Les coachs vont-ils être séduits par sa voix originale ?