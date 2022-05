The Voice 2022 - Christophe Willem chante son dernier titre "PS Je t'aime" (Finale)

Après avoir chanté en duo avec Caroline Costa, Christophe Willem revient sur le plateau de The Voice pour interpréter son dernier titre : " PS Je t'aime". Dans "The Voice, la suite", découvrez les premières réactions du gagnant ou de la gagnante, des coachs, des talents finalistes et les coulisses de cette incroyable finale !