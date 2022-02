The Voice 2022 - Clément chante "Break on through" de The Doors - Auditions à l'aveugle



La musique a toujours eu une grande place dans la vie de Clément. Diagnostiqué du syndrome d'Asperger à 11 ans, il voit le monde différemment des autres, mais il se bat au quotidien pour « vivre comme tout le monde ». Chanter est pour lui un moyen d'exprimer ses sentiments, « c'est magique » ! Face aux fauteuils, les différences disparaissent ! Participer à une émission comme The Voice lui fait très peur, mais il veut vivre pour ce qui lui plait réellement : la musique ! Ce soir, Clément intreprète un titre des Doors : "Break on through"- Extrait de The Voice du 19 février 2022