The Voice 2022 - Daniel Defilipi chante "Le premier pas" de Claude-Michel Schönberg - Auditions à l'aveugle

Daniel Defilipi chante depuis plus de trente ans. Il y a quelques années, il a décidé d'arrêter. Le manque d'envie et d'inspiration ont eu raison de sa motivation. Mais ce soir, il a décidé de remonter sur scène. Une promesse qu'il a faite à sa femme disparue. Ce soir, Daniel chante "Le premier pas" de Claude-Michel Schönberg. Réussira-t-il à faire se retourner les coachs ? Extrait de The Voice du 19 février 2022