The Voice 2022 - Daniel Defilipi, sa chanson hommage à sa femme disparue bouleverse nos coachs - Auditions à l'aveugle

"Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout, là où se suis" (merci Victor Hugo). Voici comment se termine le portrait de Daniel Defilipi, 66 ans. Il est comédien chanteur. Après 30 ans de carrière, Daniel a tout arrêté. Mais il revient aujourd'hui, pour une promesse faite à sa femme Marie-Cécile, décédée il y a trois ans. Elle qui rêvait de voir la carrière de son homme relancée, doit être fière de lui ce soir. Découvrez la très jolie chanson qu'il a écrite pour elle. Des mots et des notes sortis dans un souffle. "Il n'y a pas un jour sans que je pense à elle."Extrait The Voice 19 février 2022