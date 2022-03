The Voice 2022 - David Lempell, chanteur confirmé, veut sortir de sa prison dorée...

Chanteur et musicien, David Lempell vit de sa passion grâce à des événements privés haut de gamme. S’il a conscience d’être chanceux de faire le métier qu’il aime, David est néanmoins frustré car l’événementiel est « une prison dorée » car il ne peut pas s’exprimer comme il le souhaiterait. Sur le plateau de The Voice, David espère pouvoir commencer un nouveau chemin et ainsi vraiment lancer sa carrière d’artiste. Pour cela, il va interpréter une chanson qui lui ressemble, « Jealous guy » de John Lennon, à la fois triste et mélancolique. Les coachs vont-ils être séduits ? - EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022