The Voice 2022 - David Lempell VS Lleeroy VS Jérôme Sebag sur un titre de Michel Berger - La groupie du pianiste (Battles)

Pour cette nouvelle Battle, Amel bent a décidé d'opposer trois talents. Trois fortes personnalités. Trois timbres de voix différents. David Lempell, face à Lleeroy et Jérôme Sebag sur un titre de Michel Berger : "La groupie du pianiste". Trois voix pour un seul ticket. Qui de David Lempell, Lleeroy ou de Jérôme Sebag réussira-t-il à séduire Amel Bent ? EXTRAIT Battles du 9 avril 2022