En savoir plus sur Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy, notre nouveau coach de la saison? avait déjà sélectionné trois talents. Jean-Palau, Léo et Lloris. Il lui restait une quatrième et dernière place. Elle a longtemps hésité. Mais l'interprétation magistrale de Kilian l'ava convainue. Kilian intègre la Team Nolwenn Leroy. Vous le retrouverez donc en battle dès la semaine prochaine. EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022