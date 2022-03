The Voice 2022 - Doryan Ben chante "Lost on you" de LP - Auditions à l'aveugle

Doryan Ben est un jeune parisien de 26 ans qui a 2 amours dans la vie : le tatouage et la musique. Après avoir joué dans des comédies musicales, il se rend compte qu’il a toujours chanté sous le masque d’un personnage. En se présentant sur la scène de The Voice, il se met à nu et ouvre son coeur en étant qui il est. Faire tomber le masque et être seul sur scène, c’est justement ce qui lui fait peur, mais il est prêt à relever le défi. Il espère voir les fauteuils se retourner sur sa prestation en reprenant « Lost on you » de LP. Les coachs vont-ils être séduits ? Extrait de The Voice du 12 mars 2022