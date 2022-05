The Voice 2022 - Doryan Ben chante "Over the rainbow" de Judy Garland ( (Super Cross Battles)



En savoir plus sur Amel Bent Face à Jade, Amel Bent demande à Doryan Ben de se jeter dans l’arène. Un talent redoutable qui prend chaque semaine de l’épaisseur. Pour cette nouvelle Super Cross battle, Doryan Ben a décidé de choisir un titre de Judy Garland (V. Chase Holfelder) : « Over the raimbow ». Une version très rock que vous n’avez pas l’habitude d’entendre. Une prise de risque payante ? La réponse. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022