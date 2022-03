The Voice 2022 - Duchelle chante "Last Dance" de Donna Summer - Auditions à l'aveugle

Duchelle est une jeune trentenaire vivant à Montréal. Créatrice de contenus, elle a commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et en vit aujourd’hui. Et à côté de cela, Duchelle est chanteuse. Fan de Céline Dion, elle a eu l’opportunité de chanter avec dans le cadre d’une émission télé, et a même été invitée à Las Vegas pour son anniversaire. Après avoir été bloquée au Canada l’an dernier, du fait du contexte sanitaire, Duchelle n’avait pas pu participer aux auditions à l’aveugle. Cette fois-ci, elle est bien déterminée à conquérir le coeur des Français et espère qu’ils vont la petite québécoise » qu’elle est. EXTRAIT The Voice du 22 mars 2022