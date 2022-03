The Voice 2022 - Elise Allasia chante "One and only" de Adele - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Marc lavoine

Élise Allasia est étudiante en psychologie à Nice. Mais ça, c’est son plan B. Car son plan A, c’est la musique. Dès son plus jeune âge, elle passe son temps à chanter et imiter ses chanteuses préférées… Elle a donc appris le chant « par pur mimétisme ». À 17 ans, elle rencontre Jake, son mentor dans la musique, celui qui l’a aidée à croire en elle et qui lui a tout appris. Mais 3 ans plus tard, suite à sa disparition, elle décide de se lancer un défi pour lui rendre hommage : se présenter à The Voice. Pour convaincre les coachs, elle interprète « One and only » d’Adele. « Parfois, ce n’est pas nous qui choisissons la chanson, c’est elle qui nous choisit » : cette chanson parle du fait de se lancer, comme elle qui se lance dans cette aventure. Elle a toujours eu peur de se mettre en danger, mais elle se sent prête pour ce challenge. EXTRAIT The Voice du 22 mars 2022