The Voice 2022 - Emilie chante "Répondez-moi" de Gjon's Tears - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Gjon's Tears

Émilie est une jeune étudiante dans le secteur du luxe… mais sa passion, c’est le chant, et ce depuis son plus jeune âge. À 12 ans, elle participe à son premier concours, mais Émilie doute énormément de sa voix et remet en question son talent et sa légitimité. Elle tente l’aventure The Voice car « si un fauteuil se retourne, ça veut dire qu’elle a du talent ». Pour convaincre les coachs, elle interprète « Répondez moi » de Gjon’s Tears, talent emblématique de The Voice dont elle affectionne particulièrement sa voix et ses textes. Les coachs vont-ils répondre en appuyant sur le buzzer ?