The Voice 2022 - Demi-finale du 14 mai 2022 - La suite

Quels seront les 4 finalistes qualifiés par le public ? Qui sera le 5ème talent sauvé par Nolwenn Leroy et qui intégrera sa team pour la finale ? Dans « The Voice, La Suite », Nikos Aliagas reviendra sur les moments forts de la soirée en compagnie des 5 finalistes de cette saison 2022 et des 5 coachs. Vous découvrez aussi les coulisses de cette demi-finale avec des images exclusives des talents. Et Pascal Obispo, Al Hy et MB14 interpréteront leurs derniers titres dans le « Late Show ».