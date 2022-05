The Voice 2022 - Demi-finale du 14 mai 2022 - Partie 2

Désormais, place à la DEMI-FINALE en direct, présentée par Nikos Aliagas, Samedi 14 Mai sur TF1. Équipe par équipe, les 10 demi-finalistes vont performer sur la scène mythique de « THE VOICE » en offrant aux coachs et aux téléspectateurs un spectacle vocal époustouflant. Et pour la première fois depuis le début de l'aventure, les coachs et leurs talents vont avoir l'honneur de chanter ensemble ! Après les prestations des talents de chaque équipe, ce sera aux téléspectateurs de choisir 1 finaliste par équipe pour la Finale de « THE VOICE 2022 ». Grande nouveauté cette année : Nolwenn Leroy prolonge sa mission puisqu'elle aura le pouvoir de sauver UN CINQUIÈME talent parmi les 6 non qualifiés. Il deviendra alors le finaliste de la team Nolwenn Leroy. L'objectif pour les 5 finalistes : être sacré « THE VOICE 2022 » !