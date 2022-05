The Voice 2022 - Finale du 21 mai 2022 - Partie 1

Pour cette saison 2022, une fois encore, de nombreux talents se sont produits sur le célèbre plateau. Etape après étape, ils ont su séduire maintes fois, provoquer de grandes émotions, envoûter souvent et surprendre à volonté les 5 coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et la coach surprise Nolwenn Leroy mais aussi le public.Après une incroyable demi-finale, place à la Grande Finale en direct, présentée par Nikos Aliagas, pour un show complétement inédit dans l’histoire du programme ! Vous n’êtes pas au bout de vos surprises…En effet, les téléspectateurs ont désigné les talents finalistes et ils seront les seuls à désigner le grand gagnant de la saison 2022 de « THE VOICE ».Au programme de cette grande soirée : les talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes en interprétant deux titres, une chanson en solo et une seconde en duo avec des invités prestigieux venus les encourager. Pour cette ultime soirée, préparez-vous à vivre de beaux moments de musique et d’émotion, à découvrir des duos impressionnants et surtout à assister aux meilleures performances vocales !Alors, quel talent va réussir à convaincre le public ? Qui va succéder à Marghe ? Qui sera sacré "THE VOICE 2022" ? C'est au public seul d'en décider !