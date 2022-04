The Voice 2022 - Cross Battles du 23 avril 2022 - Partie 2

Grande nouveauté cette année dans les Cross Battles puisque chaque coach disposera d’un unique « save » pour sauver un de ses talents perdant de sa cross battle. Alors, quels talents vont pouvoir en bénéficier et continuer la compétition ?Quelle équipe attaquer avec quel talent ? Comment riposter à cette attaque et quel talent choisir face à celui proposé ? Quel choix va faire le public ? et surtout quels talents vont accéder à l’étape des «Super Cross Battles» ?L’issue de la soirée est totalement imprévisible ! Découvrez de très belles performances entremêlées de suspense et d’émotions.