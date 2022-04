The Voice 2022 - Cross Battles du 23 avril 2022 - Partie 1

Après des BATTLES riches en émotions, les coachs vont s'affronter directement dans les désormais redoutables CROSS-BATTLES ! Tels de véritables stratèges, les coachs vont devoir se défier avec des «face-à-face» incroyables.Le principe : Le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer sur scène puis quel autre coach il décide d’affronter avec ce talent. L’autre coach répondra à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face.Les deux talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque cross-battle. Les talents vont donc se confronter pour la première fois au vote du public.Pour les coachs, il va falloir être rusé et perspicace et surtout user de la meilleure stratégie en faisant les choix les plus pertinents. Un bon coach, lors des cross-battles, doit savoir bien attaquer, mais aussi bien défendre. Tout est possible !