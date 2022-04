The Voice 2022 - Cross Battles du 30 avril 2022 - Partie 2

Dernière soirée des Cross battles ce soir. Nos coachs Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine ont tous utilisé leur joker. Ce soir, seules les voix du public compteront. On l'a déjà vu la semaine dernière, le public n'a pas les mêmes préférences que nos coachs. Qu'en sera-t-il ce soir ? Grande nouveauté cette année dans les Cross Battles puisque chaque coach disposera d’un unique «save» pour sauver un de ses talents perdant de sa cross battle. Alors, quels talents vont pouvoir en bénéficier et continuer la compétition ?Quelle équipe attaquer avec quel talent ? Comment riposter à cette attaque et quel talent choisir face à celui proposé ? Quel choix va faire le public ? et surtout quels talents vont accéder à l’étape des «Super Cross Battles» ?L’issue de la soirée est totalement imprévisible ! Découvrez de très belles performances entremêlées de suspense et d’émotions.