The Voice 2022 - Super Cross Battles du 7 mai 2022 - Partie 1

Grande nouveauté de la saison : Après avoir survécu à la redoutable étape des « Cross Battles », les talents toujours en lice vont s’affronter une deuxième fois dans les « Super Cross Battles ». Pour cette dernière marche avant la demi-finale en direct, aucun « save » possible pour les 4 coachs ! C’est donc au public présent de décider quels talents pourront accéder au Live. Une fois de plus, les coachs vont devoir faire preuve de stratégie pour amener le plus de talents possible en demi-finale ! Cette soirée s’annonce mémorable et pleine de surprises avec un niveau vocal exceptionnel.Plus que jamais, l’issue de la soirée est incertaine pour les talents des coachs Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney ! Sensations fortes en perspective ! Quels talents vont se qualifier pour les grands shows en direct ?