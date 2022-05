The Voice 2022 - Super Cross Battles du 7 mai 2022 - Partie 2

Ce soir, émission unique dans The Voice. Vos talents préférés sont sur la dernière marche avant les directs. A la fin de la soirée, vous connaitrez les 10 demi-finalistes. Le principe, vous le connaissez déjà. Chaque coach présente un talent. Chaque talent choisit sa chanson et à la fin c’est public, seul juge, qui décide d’envoyer l’un des deux talents à l’étape suivante. Mais cette fois, les coachs n’auront pas de joker et peuvent se retrouver sans aucun talent sélectionné à la fin de l’émission. Pour cette nouvelle étape, Amel Bent possède encore 6 talents : Mattéo, Lleeroy, Léna Maire, Mary Milton Vike et Doryan Ben. Marc Lavoine en possède 4 : Loris, Ofé, Clément et Caroline Costa. Quant à Vianney, il peut compter sur Louise, Mister Mat, Ofé et Gautier. Florent Pagny a presque gardé toute son équipe avec Kévin Yven, Nour, Charles Kaylan, Jade, Jean-Palau, Sonia et Lou Dassi.