The Voice 2022 - Eric Di Meco a-t-il été pris dans The Voice ?

Eric Di Meco, l'ancien défenseur de l'OM et de l'équipe de France a depuis longtemps troqué ses crampons pour un poste de consultant. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a monté un groupe de rock : "Osiris". Il se présente ce soir, avec les guiboles qui tremblent, devant les coachs avec l'espoir qu'un des 4 coachs se retourne. Eric Di Meco va-t-il poursuivre l'aventure The Voice ? La réponse. EXTRAIT The Voice du 22 mars 2022.