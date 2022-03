The Voice 2022 - Eric Di Meco est dans the Voice

Si vous êtes fan de foot, et tout particulièrement de l'OM, vous n'avez pas pu passer à côté de l'info. Eric Di Meco, le défenseur de la grande époque de L'Olympique de Marseille de Bernard Tapie et de l'Equipe de France a deux passions, le foot (il est consultant sortir sur RMC et la musique. Il a monté un groupe Osiris. Leur truc : ce sont les Tribute aux frères Gallagher. Ensemble, ils tentent leur chance dans The Voice avec un titre du groupe Oasis : Supersonic". Réussiront-ils à faire se retourner le fauteuil des coachs ? EXTRIAT de The Voice du 22 mars 2022