The Voice Kids 2022 - Les premières images de la prochaine saison de "The Voice Kids"

Découvrez les toutes premières images de la nouvelle saison de The Voice Kids qui arrivera en grille bientôt. Découvrez les nouveaux coachs installés dans les fauteuils : Louane, Julien Doré, Kendji et Patrick Fiori. La saison nous promet d'être complétement dingue. On n'a aucun doute en regardant ces premières images.