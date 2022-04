The Voice 2022 - [EXCLU] - "Ca va pas être simple à choisir". Florent Pagny craint son indécision face à Lou Dassi et Vaëlle en coaching

En savoir plus sur Florent Pagny

Découvrez en exclusivité et en intégralité du coaching de Vaëlle et Lou Dassi. Malgré ses 16 ans, Lou fait partie de ses talents à la voix bien plus mûre que son âge. Vaëlle aurait presque plus de juvénilité dans la voix malgré ses 30 ans. Voici le duel proposé par le Boss Florent Pagny sur un titre des Cranberries : "Zombies" - EXCLU Battles du 9 avril 2022