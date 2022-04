The Voice 2022 - [EXCLU] - "C'est un bon petit bordel, mais c'est bon", Marc Lavoine en maître du coaching

Un coaching, ce n'est pas simplement apprendre à caler les voix à l'unisson ou travailler les harmonies. Un coaching, c'est un travail complet qui comprend la respiration, les positions, les gestes et bien sur la voix. Découvrez le coaching de Marc Lavoine face à Jérôme Toussaint le Kiné et Clément, diagnostiqué du syndrome d’Asperger, à l'âge de 11 ans. Patience, pédagogie, explication, douceur, conseil et bienveillance. Un cocktail parfait pour ces deux talents peu expérimentés. Et on le doit à Marc Lavoine. Quoi de mieux qu'un titre de Led Zeppelin : "Stairway to heaven" pour ces deux esprits rock. Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022