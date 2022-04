The Voice 2022 - [EXCLU] - Comment s'emparer de la chanson quand on ne l'aime pas ? C'est le challenge du coaching de Vianney

En savoir plus sur Vianney

Pour la prochaine Battle, Vianney a décidé d'opposer deux talents à la voix singulière, un crooner et un bluesman : Maseko et Mister Mat. La chanson choisie est une très jolie chanson de Jacques Brel : "Les bonbons". Seulement voilà, Maseko n'est pas fan du tire et ne voit pas comment il pourra la maitriser. Tout le travail du coach Vianney ici est de l'y aider - EXCLU Battles du 16 avril 2022