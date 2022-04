The Voice 2022 - [EXCLU] - "Dire des mots méchants gentiment' ". La complexité du coaching de Madeline et Yannick

En savoir plus sur Marc lavoine

Pour cette dernière Battle de la soirée, découvrez en exclu et en intégralité le coaching de Madeline et Yannick sur un titre de Serge Gainsbourg : "Comme un Boomerang"- Un titre très difficile à chanter car c'est une chanson d'amour toxique, avec des mots très durs. Nos deux talents vont devoir ressentir les paroles. Et tous les moyens sont bons. - EXCLU Battles du 9 avril 2022