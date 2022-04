The Voice 2022 - [EXCLU] - "faut faire gaffe à la rythmique". La mise en garde d'Amel Bent lors du coaching de Matteo, Nico et Raph

Le message est clair : "Quand on est un mono buzz, on a beaucoup à prouver". Matteo, Nicolas et Raphaël sont prévenus. Amel Bent ne laissera rien passer. Pour cela, notre coach a choisi un titre de Janie : "Mon idole". Un texte qui émeut tout particulièrement Amel mais que nos trois talents ne connaissent pas. Il y a donc du boulot - EXCLU Battles du 16 avril 2022