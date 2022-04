The Voice 2022 - [EXCLU] - Florent Pagny surpris par la révélation de Sonia et Marina Battista en coaching

Samedi prochain, Florent Pagny a décidé d'opposer deux jeunes talents de son équipe : Marina Battista face à Sonia sur un titre de Gloria Gaynor : "I will survive". Souvenez-vous Marina Battista est le talent qui a retenté sa chance après avoir été recalé en saison précédente. Sonia, quant à elle, aviat emballé les coachs avec sa version de "Girl in on fire" d'Alicia Keys. Découvre, en exclu pour MYTF1, leur coaching en intégralité et vous avez voir, nos jeunes talents se connaissaient déjà. BONUS The Voice