The Voice 2022 - [EXCLU] - Grosse hésitation de Vianney pendant le coaching d'Henry et Pauline

C'est aussi cela un coaching... Tester, essayer, douter et choisir. Pour cette Battle, Vianney a longtemps hésité sur le choix de la chanson. Il a écouté et réécouter les voix de ses deux talents : Henry et Pauline. Avec pour seul et unique objectif : choisir le titre qui l'aura le plus ému. Entre "l'aigle noir" de Barbara et "Je vole" de Michel Sardou, le choix de Vianney est décidé. Est-il du goût de nos talents ? - EXCLU Battles du 16 avril 2022