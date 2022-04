The Voice 2022 - [EXCLU] - Grosse mise en garde de Marc Lavoine durant le coaching d' Ofé, Velours et Jessy

Un coaching qui commence par un témoignage de Marc Lavoine. Une confidence qui ne vas pas du tout rassurer ses talents. "J'ai chanté une fois ce titre, c'était après le décès de Michel Berger. France Gall m'avait invité à participer à une émission hommage, et ce titre est VRAIMENT très difficile à chanter". Le titre en question est : "Paradis Blanc". Et pire encore ! Marc Lavoine enfonce le clou en expliquant que "dès que l'on commence à y mettre une petite nuance intelligente, la chanson tombe". Ofé, Velours et Jessy sont prévenues. EXCLU COACHING - Battle du 9 avril 2022