The Voice 2022 - [EXCLU] La battle toute en émotion de Louis et Gaben sur un titre de Francis Cabrel - L'encre de tes yeux

L'un est aide-soignant, Gaben est les bras ou les jambes de personnes qui ne peuvent plus s'en servir. Louis a, quant à lui perdu, l'usage de ses jambes, suite à un accident. Vous avez été d'ailleurs des milliers à être émus par son histoire. Samedi soir, ils seront en Battle, dans une jolie parabole, de la vie sur un titre de Francis Cabrel : "l'encre de tes yeux" dans la Team Vianney. On récapitule les forces en présence. D'un côté Gaben. Notre talent est aide-soignant. Il avait su toucher Vianney avec un titre de Cora Vaucaire : "La complainte de la butte" aux Auditions à l'aveugle. De l'autre côté : Louis. Il vient de Nouvelle-Calédonie. Suite à un accident, il perd l'usage de ses membres inférieurs. Il décide, poussé par le personnel soignant de tenter sa chance au casting de The Voice. Il est choisi. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là. Louis décide d'interpréter un titre de Vianney aux Auditions à l'aveugle. Bingo ! Le seul à se retourner est : Vianney.