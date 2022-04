En savoir plus sur Vianney

Chacun des deux talents veut donner un nouveau sens à sa vie. On retrouve Gaben et Louis en plein coaching. Même s'ils aiment tous les deux la chanson, nos deux talents galèrent à l'interpréter. Vianney est obligé de rappeler les bases. Découvrez le coaching de Louis et Gaben sur un titre de Francis Cabrel : "L'encre de tes rêves". EXCLU Battles du 9 avril 2022