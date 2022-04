The Voice 2022 - [EXCLU] - "Emotion hors norme" pour le coaching de Nour et Emilie, dans la Team Pagny

Florent Pagny a décidé d'opposer deux jeunes talents de son équipe : Nour face à Emilie sur un titre de Clara Luciani : "La grenade". Un titre qui colle parfaitement à ces deux talents qui souhaitent crier au monde qu'elles ne sont plus des enfants. Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022