The Voice 2022 - [EXCLU] - "Le feu et la braise", le coaching d'Axel et Nyr, dans la Team Vianney

Axel face à Nyr, ce n'est pas le choc des générations (même si Nyr a l'âge du père d'Axel). C'est une mise en abime de la passion qui les anime. Nyr voit en Axel cette étincelle qui l'animait lorsqu'il était jeune. Axel voit en Nyr le chanteur expérimenté. Un mélange qui fait de cette Battle, un moment d'exception où on oublie que nos deux talents sont en compétition. Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022