The Voice 2022 - Exclu ! Les coulisses de la victoire de Nour, gagnante de The Voice

Une journée à 100 km/h. Si vous aimez The Voice, ce doc est fait pour nous. On y découvre les coulisses de cette journée complétement dingue de finale de The Voice 2022. Du réveil de nos talentsen finale, Vike, Mister Mat, Loris, Caroline et Nour (les cheveux hirsutes mais trop "craquants") à l'interview de la grande gagnante : Nour, en passant par les répétitions, les moments de doutes, les moments de joie, de stress et tous les moments de complicité qui ont fait de cette nouvelle saison, une saison si particulière. Vous avez toujours rêvé de faire partie de la production de The Voice. Vivez cette journée comme si vous en faisiez partie. BONUS - La finale de The Voice du 21 mai 2022