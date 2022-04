The Voice 2022 - [EXCLU] - Nolwenn Leroy encore plus stressée que ses talents en coaching

C'est la grande nouveauté de la saison. Vous l'avez accompagnée durant toute la durée des auditions à l'aveugle : Nolwenn Leroy, notre 5ème coach a fait son choix. On la retrouve en coaching avec Jean-Palau, le fromager venu du sud-ouest et Kilian, son tout dernier talent repêché. Tous deux lui confient leur surprise de revenir dans l'aventure. "Aujourd'hui, ce n'est que du bonus. On sait la chance que l'on a d'être ici, aujourd'hui, On va profiter à fond", disent-ils à l'unisson. On les retrouve donc en plein coaching de leur battle sur un titre magnifique de Harry Styles : " Sign of the times". Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022