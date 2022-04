The Voice 2022 - [EXCLU] - Nour face à Ofé pour une Cross Battle qui s'annonce phénoménale samedi soir

Découvrez un aperçu de ce qui vous attend samedi prochain lors des Cross Battles. on a voulu vous présenter en avant-première, la cross battle qui oppose Nour à Ofé. Une opposition entre Florent Pagny et Marc Lavoine que vous allez revoir assez fréquemment ces prochaines soirées. Nour, 16 ans, a choisi un titre de Nicoletta : "Il est mort le soleil". Quant à Ofé, elle a choisi un titre de Desireless : "Voyage Voyage". Back back to the 80e voire 70e pour un duel qui s'annonce phénoménal.