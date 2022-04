The Voice 2022 - [EXCLU] - "Tu cours après la zik". Le coaching marathon de Léo et Loris dans la team Nolwenn Leroy

"Quand tu es rescapé. Tu n'as plus rien à perdre". Léo et Loris sont tellement heureux de revenir dans l'aventure qu'ils vont profiter à fond le moment présent. Découvrez la chanson qu'ils vont interpréter samedi. Un titre de Louane et Grand Corps Malade : "Derrière le brouillard". Et ce moment magique où nos deux talent arrivent en salle de répétitions. EXCLU Battles du 9 avril 2022