The Voice 2022 - [EXCLU] - Vianney recadre Paloma Pradal et Louise en coaching

Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. Le premier de la série oppose deux talents tempétueux de la Team Vianney : Paloma Pradal et Louise. Vianney a décidé qu'elles chanteraient un titre de Lomepal : trop beau. Malheureusement, nos deux talents ne sont pas convaincus de ce choix et lui font savoir. Recadrage direct de Vianney : "On a écouté 125 talents. Certains pleuraient parce que personne ne s'est retourné. Vous, vous êtes là. On ne peut pas rigoler. Vous n'avez pas le droit de baisser le bras". Au moins, c'est clair. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022