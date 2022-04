The Voice 2022 - [EXCLU] - "Vous êtes Chelous". Amel Bent n'arrive toujours pas à comprendre ses talents

"Vous êtes toujours aussi chelous et mystérieux. Je n'arrive pas à vous capter" s'amuse Amel Bent pendant le coaching. Face à elle, Nabila et Vike qui travaillent une version guitare du titre de Jacques Brel : "Ne me quitte pas". "Vous êtes genre les gens au lycée. Ceux qui sont trop cools mais qui ne veulent pas être populaires". Il y en a un qui sera populaire, samedi soir après sa battle. D'après vous, après avoir vu ce coaching, quel talent sera choisi par Amel Bent ? Cette saison, nous avons décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents. Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings. BONUS - The Voice, Battles du 2 avril 2022