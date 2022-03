The Voice 2022 - Face à Louis, Vianney trouve les mots justes et bouleverse tout le plateau

Louis, originaire de la Nouvelle-Calédonie, s’est toujours imaginé sur la scène de The Voice depuis qu’il chante. Mais il rencontre beaucoup d’obstacles sur son chemin de vie… Notamment en 2016 où tout bascule. Il se blesse, ce qui l’oblige à rester longtemps à l’hôpital et être dans un fauteuil roulant. Malgré cela, son amour pour la musique reste indéfectible. La secrétaire de son centre de rééducation l’inscrit au grand casting en Nouvelle-Calédonie pour participer à The Voice. Il est retenu et prend l’avion pour la première fois afin de tenter sa chance aux auditions à l’aveugle. Louis a fait des milliers de kilomètres pour être ici. Il veut montrer au monde entier que, malgré tout ce qu’il a traversé, il se retrouve ici, sur le plateau de The Voice pour réaliser son rêve d’enfant… EXTRAIT The Voice du 19 mars 2022