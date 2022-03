The Voice 2022 - Il y a des rencontres plus évidentes que d'autres. Découvrez celle de Louis et Vianney

Il y a des histoires que l'on aime vous partager car The Voice c'est aussi ça... Des histoires d'une profonde humanité. Des rencontres qui vont vous bouleverser comme elles bouleversent les intéressés eux mêmes. Louis est originaire de la Nouvelle-Calédonie. Pour arriver sur le plateau de The Voice, il a parcouru plus de 16.000 km. Louis, s’est toujours imaginé sur la scène de The Voice depuis qu’il chante. Mais en 2016 tout bascule. Il se blesse, ce qui l’oblige à rester longtemps à l’hôpital et être dans un fauteuil roulant. Malgré cela, son amour pour la musique reste indéfectible. La secrétaire de son centre de rééducation l’inscrit au grand casting en Nouvelle-Calédonie pour participer à The Voice. Louis est fan de Vianney. Il décide d'interpréter un des titres de notre jury... La suite, c'est ici .