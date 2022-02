The Voice 2022 - FUNNY ! Raph rate (vraiment) sa dernière note, Amel le corrige illico

Raph avait presque tout réussi. Deux coachs s'étaient même retournés, impressionnés par sa reprise de "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche. Et puis patatras.. La mauvaise note, la note ratée, la note foireuse est arrivée, sans crier "Gare"... Enfin, si en criant justement. Regardez cette séquence, amusante. La mama Amel reprend rapidement le dessus : "Mais c'est quoi cette note pourrie ?. Extrait de The Voice du 26 février 2022