The Voice 2022 - Gautier chante "A song for you " de Donny Hathaway

Depuis son plus jeune âge, Gautier chante dans sa chambre… mais tout bas, pour ne pas être entendu par sa mère avec qui il a une relation fusionnelle, de peur d’être ridicule… Étudiant en médecine, il passe son temps à chanter au lieu de réviser. Il comprend vite que ce qui le rend heureux, c’est le chant. Il s’inscrit alors en cachette à une école de musique dans laquelle il est accepté. Pendant le confinement, il publie une vidéo sur les réseaux sociaux où il chante en voiture avec sa mère. C’est le buzz : plus de 2,3 millions de vues ! Pour Gautier, c’est le déclic. La musique est ce qui le rend heureux, il veut en faire son métier. Passer de sa chambre à la scène de The Voice est un défi incroyable qu’il espère relever pour rendre sa mère encore plus fière. Il interprète ce soir un titre de Donny Hathaway : "A song for you". Réussira-t-il à faire chavirer le coeur des coachs ? Extrait The Voice du 4 mars 2022